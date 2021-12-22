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Raketlere Türkiye şampiyonası için vurdular

Raketlere Türkiye şampiyonası için vurdular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Raketlerle toplara Türkiye şampiyonasına katılmak için vuran Malatyalı sporcular, bölge şampiyonasından başarı ile döndüler.

GAZİANTEP (İHA) - Raketlerle toplara Türkiye şampiyonasına katılmak için vuran Malatyalı sporcular, bölge şampiyonasından başarı ile döndüler.

Gaziantep'te 18-19 Aralık tarihlerinde yapılan Minikler Masa Tenisi Bölge Takım Yarışmalarında Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü'nün sporcuları başarılı oldu. Kadınlar kategorisinde 7, erkekler kategorisinde 11 takımın katıldığı müsabakalara Malatya'dan katılan kadın sporcular birinciliği, erkek A takımı üçüncülüğü, erkek B takımı ise dördüncü oldu. Dereceye giren Malatyalı sporcular Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Bu arada, dereceye giren sporcuları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan kabul etti. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Kayhan, "Gaziantep ilinde yapılan Masa Tenisi Bölge Takım Yarışmalarında, derecelerle dönen sporcularımızı, sporcularımızın ailelerini ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyorum" dedi. - MALATYA

Raketlere Türkiye şampiyonası için vurdular

Raketlere Türkiye şampiyonası için vurdular

Raketlere Türkiye şampiyonası için vurdular

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