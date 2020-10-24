Rahmi Koç taburcu oldu
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Rahmi Koç taburcu oldu

24.10.2020 11:40 | Son Güncelleme: 24.10.2020 11:44
Rahmi Koç taburcu oldu

İstanbul DHAKoronavirüs tedavisi gören Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç taburcu oldu.

İstanbul DHA

Koronavirüs tedavisi gören Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi  Koç taburcu oldu.

Rahmi Koç'un bir süre önce üst solunum yolu şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüse yakalandığı tespit edilmişti.

Koç tedavisinin ardından bugün taburcu oldu. Hastaneden yapılan açıklamada, "Kendisinin sağlık durumu iyi olup, evinde istirahat edecektir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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