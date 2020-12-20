Rafel Leao, Serie A tarihinin en erken golünü attı

Milan'ı, Sassuolo deplasmanında 6.2. saniyede öne geçiren Rafael Leao, İtalya Ligi tarihinin en erken golünü attı. Bir önceki rekorun sahibi, 2001 Aralık ayında Piacenza formasıyla Fiorentina ağlarını 8. saniyede havalandıran Paolo Poggi'ye aitti.

İtalya Serie A'nın 13. haftasındaki Sassuolo - Milan maçında rekor kıran bir gol ağlarla buluştu.

Milan'ın golcüsü Rafael Leao, karşılaşmanın 6.2 saniyesi geçmişken Sassuolo ağlarını sarstı ve Serie A tarihinin en erken gol atan oyuncusu oldu.

ASİST HAKAN'DAN GELDİ

Golde asisti yapan isim ise, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa futbolunun en formda isimlerinden olan Hakan Çalhanoğlu'ydu.

Rekor daha önce, 8 saniye ile 2001 yılında Fiorentina ağlarını sarsan Piacenza'dan Paolo Poggi'ye aitti.