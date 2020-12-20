Rafel Leao, Serie A tarihinin en erken golünü attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Rafel Leao, Serie A tarihinin en erken golünü attı

20.12.2020 17:22 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:27
Rafel Leao, Serie A tarihinin en erken golünü attı

Milan'ı, Sassuolo deplasmanında 6.2. saniyede öne geçiren Rafael Leao, İtalya Ligi tarihinin en erken golünü attı. Bir önceki rekorun sahibi, 2001 Aralık ayında Piacenza formasıyla Fiorentina ağlarını 8. saniyede havalandıran Paolo Poggi'ye aitti.

İtalya Serie A'nın 13. haftasındaki Sassuolo - Milan maçında rekor kıran bir gol ağlarla buluştu.

Milan'ın golcüsü Rafael Leao, karşılaşmanın 6.2 saniyesi geçmişken Sassuolo ağlarını sarstı ve Serie A tarihinin en erken gol atan oyuncusu oldu.

ASİST HAKAN'DAN GELDİ

Golde asisti yapan isim ise, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa futbolunun en formda isimlerinden olan Hakan Çalhanoğlu'ydu.

Rekor daha önce, 8 saniye ile 2001 yılında Fiorentina ağlarını sarsan Piacenza'dan Paolo Poggi'ye aitti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Özlem Zengin Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Uğur Yücel Nilgün Belgün Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Vitor Hugo Burak Yılmaz Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza Adana İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rafel Leao, Serie A tarihinin en erken golünü attı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 17:26:49. #1.14#
title