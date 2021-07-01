Rafael Benitez'in Everton'daki İlk Basın Toplantısı
Everton, Carlo Ancelotti'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Rafael Benitez'i getirdi. Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid gibi Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştıran 61 yaşındaki Benitez, son olarak Çin'in Dalian ekibinde görev yapmıştı.
Everton, Carlo Ancelotti'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Rafael Benitez'i getirdi. Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid gibi Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştıran 61 yaşındaki Benitez, son olarak Çin'in Dalian ekibinde görev yapmıştı.
Kaynak: Dugout