Rafa Silva Wolfsberger maçında oynuyor mu?

Rafa Silva Wolfsberger maçında oynuyor mu?
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Yeni sezon hazırlıklarına yurt dışında devam eden Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında yarın Wolfsberger ile karşılaşacak. Alpenstadion Kapfenberg'de oynanacak müsabaka ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Rafa Silva Wolfsberger maçında oynayacak mı

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Wolfsberger ile karşılaşacak. Peki, Rafa Silva Wolfsberger maçında oynayacak mı?

BEŞİKTAŞ-WOLFSBERGER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Wolfsberger, karşı karşıya geleceği maçı, Kapfenberg'da, Alpenstadion Kapfenberg Stadyumu'nda oynanacak.

RAFA SİLVA WOLFSBERGER MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Rafa Silva Wolfsberger maçında ilk 11'de yer alıyor.

İşte, ilk 11:


Rafa Silva Wolfsberger maçında oynuyor mu?

BEŞİKTAŞ WOLFSBERGER MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Wolfsberger arasındaki maçı, HT Spor kanalından canlı maç izlenebilecek.

HT Spor, Digiturk 75, D Smart 79, Tivibu 87, Kablo TV 227, Turkcell TV+ 73 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Beşiktaş-Wolfsberger Maçı, 16 Temmuz Çarşamba günü oynanacak, maç saat 19:30'da başlayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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