Radomir Antic kimdir, nereli? Radomir Antic neden öldü?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Radomir Antic kimdir, nereli? Radomir Antic neden öldü? - Haber
Sırbistan Karadağ, Fenerbahçe, Spor, Güncel

Radomir Antic kimdir, nereli? Radomir Antic neden öldü?

Fenerbahçe'de de top koşturan Sırp futbolcu Radomir Antic, 1948 yılında Sırbistan'da doğdu. Partizan ile yıldızı parladı ve kendi ülkesinin milli takımında top koşturdu. FC Barcelona ve Real Madrid gibi dünyaca ünlü takımlarda teknik direktörlük yaptı. Peki, Radomir Antic kimdir? Radomir Antic nereli, ölüm sebebi nedir?

07.04.2020 09:39 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:39
Radomir Antic kimdir, nereli? Radomir Antic neden öldü?

Radomir Antic hayatı, biyografisi araştırılıyor. Son olarak 2015 yılında Hebei China Fortune takımını çalıştıran ünlü spor adamı, Ağustos ayında görevden alındı. Antic, 6 Nisan tarihinde hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli takımın 1977-78 sezonunda şampiyon olmasında önemli rol oynadı. Radomir Antic hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

RADOMİR ANTİC KİMDİR?

Antic, 22 Kasım 1948 Zitište Sırbistan'da dünyaya geldi. Sırp eski futbolcu, teknik direktör Radomir, Partizan takımıyla popüler oldu. Ardından ülkesinde 11 kez millî forma giydi.

1977-78 sezonunda Fenerbahçe' ye transfer olan başarılı futbolcu, özellikle hava toplarındaki hakimiyetiyle Sarı-Lacivertli takımın o sezon şampiyonluk kazanmasına büyük aktkı sağladı. Daha sonra İspanyolların dikkatini çeken Antic, 1978'de Real Zaragoza takımına gitti. Futbola İspanya'da nokta koyan futbolcu, başta Atlético Madrid, Real Madrid, RC Celta de Vigo ve FC Barcelona'da teknik direktörlük yaptı.

Radomir Antic kimdir, nereli? Radomir Antic neden öldü?

Son olarak 27 Ocak 2015'te China League One takımı Hebei China Fortune takımıyla çalışırken, 18 Ağustos 2015'te görevden alındı. Radomir Antic, 6 Nisan 2020 tarihinde Pankreatit nedeniyle yaşamını yitirdi.

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yasağı umursamayan gencin ilginç ceza yorumu: Problem değil Haber
Yasağı umursamayan gencin ilginç ceza yorumu: Problem değil
Salgında ne zaman rahat nefes alacağız? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haber
Salgında ne zaman rahat nefes alacağız? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Tüm dünyanın beklediği haber sonunda Çin'den geldi! 3 ay sonra bir ilk yaşandı Haber
Tüm dünyanın beklediği haber sonunda Çin'den geldi! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi Haber
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi
Korona sonrası Erdoğan talimatı verdi! Bugün ücretsiz dağıtım başlıyor Haber
Korona sonrası Erdoğan talimatı verdi! Bugün ücretsiz dağıtım başlıyor
Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı Haber
Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı
Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi
Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi
Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu
Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular
19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu
19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu
Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor
Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor
Brezilyalı sporcu Natalia Guitler, yaptığı hareketlerle herkesi kendine hayran bırakıyor
Brezilyalı sporcu Natalia Guitler, yaptığı hareketlerle herkesi kendine hayran bırakıyor
Newcastle Unitedlı Danny Rose, sağlık çalışanlarına yüzlerce pizza gönderdi
Newcastle Unitedlı Danny Rose, sağlık çalışanlarına yüzlerce pizza gönderdi
Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti
Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti
Bağdat Caddesi, hayalet caddeye döndü
Bağdat Caddesi, hayalet caddeye döndü
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Karantina ihlalinde ısrarcı olanları, polis karantinaya alacak
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Karantina ihlalinde ısrarcı olanları, polis karantinaya alacak
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı
Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'BİZDEN' isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak
Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak
Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek
Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak
Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi
Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem
Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler
Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
Akşener, Avrupa'ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan'a yüklendi: Önce kendi insanına yardım et
Akşener, Avrupa'ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan'a yüklendi: Önce kendi insanına yardım et
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Fahrettin Koca Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Demet Akalın Haluk Levent Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Nisan Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: Radomir Antic kimdir, nereli? Radomir Antic neden öldü? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 09:54:43. #1.15#
title