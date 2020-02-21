Radja Nainggolan'ın Golü Inter'e Galibiyeti Getirdi
2018-19 Serie A sezonunun ikinci yarısında Inter sahası Giuseppe Meazza'da Sampdoria'yı ağırladı. Durum 1-1'ken Belçikalı orta saha Radja Nainggolan'ın attığı bu golle yeniden 2-1 öne geçen Inter maçı galibiyetle bitirdi.
21.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:20
2018-19 Serie A sezonunun ikinci yarısında Inter sahası Giuseppe Meazza'da Sampdoria'yı ağırladı. Durum 1-1'ken Belçikalı orta saha Radja Nainggolan'ın attığı bu golle yeniden 2-1 öne geçen Inter maçı galibiyetle bitirdi.
Kaynak: Dugout
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