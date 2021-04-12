Rachid Ghezzal, Bayern'in yıldızı Thomas Müller'i sollamak üzere
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Rachid Ghezzal, Bayern'in yıldızı Thomas Müller'i sollamak üzere

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Beşiktaş'ta istatistikleri altüst eden Rachid Ghezzal, Avrupa'da da Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller'in ensesinde. Erzurum maçında 1 gol ve 1 asist yapan 28 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller'in (16 asist) ardından en çok asist yapan futbolcu konumuna geldi.

Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta ikinci baharını yaşıyor. Erzurum maçında klas bir gol atan ve bir de gol pası veren Cezayirli solak futbolcu, Avrupa'da asist krallığı yarışında Thomas Müller'i zorluyor. Toplam 14 asiste erişen 28 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da tüm liglerde asist yapan futbolcular arasında ikinci sıraya yerleşti. 16 asisti bulunan Bayern'in yıldızı ve Ghezzal arasında ligler bitene kadar rekabet sürecek.

Rachid Ghezzal, Bayern'in yıldızı Thomas Müller'i sollamak üzere

SON 10 YILIN EN ÇOK ASİST YAPAN OYUNCUSU

Rachid Ghezzal, 14 asiste ulaşarak Beşiktaş'ta son 10 yılın en çok asist yapan oyuncusu oldu. Kariyerinin en fazla asist yaptığı dönemini geçiren Rachid Ghezzal'ın bu sezon 3 de gole imza attı. Cezayirli yıldız Süper Lig'de toplam 17 gole direkt katkı sağladı.

Rachid Ghezzal, Bayern'in yıldızı Thomas Müller'i sollamak üzere
Rachid Ghezzal, Bayern'in yıldızı Thomas Müller'i sollamak üzere
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 10:31:40. #1.15#
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