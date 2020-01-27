Quincy Promes'in Rusya Premier Ligi'ndeki En İyi Anları

27.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:19

2014-18 yılları arasında Rusya Premier Ligi'nde Spartak Moskova forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Quincy Promes, Moskova ekibiyle 133 maca çıktı, 66 gol ve 20 asistlik harika bir performans sergiledi. Spartak Moskova ile . Şampiyonluk yasayan Promes'in RPL'deki en iyi anlarını sizin icin seçtik..