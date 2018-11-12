Quick Sigorta Avrupa İnovasyon Şampiyonu Oldu

TheDigitalInsurer tarafından düzenlenen ve dünyanın en büyük sigorta şirketlerinin katıldığı "Sigortacılıkta İnovasyon" yarışmasında Quick Sigorta Avrupa birincisi seçildi. Sigortacılık dünyası tarafından oylanan çalışmalarda Quick Sigorta; Q-Port, Q-Blog, Q- Sözluk ve Q- Mag gibi çalışmaları ile oyların yüzde 58'ini alarak Avrupa birincisi oldu. Yarışmada; İngiltere'den Opalotix 2, Almanya'dan Allianz 3, Polonya'dan PZU ise 4. oldu.

DEVAMI GELECEK

Quick Sigorta CEO'su Levent Uluçeçen, muhteşem bir sonuç aldıklarını belirterek" Yakın zamanda verdiğim bir röportajda, daha yeni başladığımızı söylemiştim. Bu önemli başarının devamı gelecek. 18 ayda, 40 kişilik bir ekip ile 1.400.000 milyon poliçe ürettik, 1500 acente kurulumu yaptık, sosyal medyayı sigortacılık alanında domine ettik. Bu başarı tüm ekibimizin eseri. Hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ise büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Muhteşem bir ekip ile harika işler çıkartmaya devam ediyoruz. Her alanda ilklere imza atıyoruz. 2. yılımızı tamamlamadan sayısız başarı ve ödülün sahibi olduk. Daha iyileri için çalışmaya devam ediyoruz. Bu ödülün kazanılmasında tüm ekip üyelerimizin emeği var. Hepsine teşekkür ediyorum " dedi.