QNB Finansbank sendikasyon kredisini artırarak yeniledi
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QNB Finansbank sendikasyon kredisini artırarak yeniledi

QNB Finansbank sendikasyon kredisini artırarak yeniledi
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

QNB Finansbank, 97 milyon dolar ve 196,5 milyon avro olmak üzere toplam 335 milyon dolar tutarında kaynak temin etmek üzere anlaşma imzaladı.

QNB Finansbank, 97 milyon dolar ve 196,5 milyon avro olmak üzere toplam 335 milyon dolar tutarında kaynak temin etmek üzere anlaşma imzaladı.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti, dolar diliminde Libor artı yüzde 2,50 ve avro diliminde ise Euribor artı yüzde 2,25 olarak gerçekleşti.

Yeni kömür santrali projelerinin finanse edilmemesi ve elektrik tüketiminde yenilenebilir kaynakların kullanımı kriterlerini içeren borçlanmaya ABD, Avrupa, Asya ve Körfez ülkelerinden toplam 12 banka katılım gösterdi. Borçlanmaya gelen yoğun talep ile beraber yenileme oranı yüzde 120 seviyesinde gerçekleşti. Sendikasyon kredisinde sürdürülebilirlik koordinatörü Standard Chartered Bank, borçlanma koordinatörü ise Mizuho Bank oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, 2021 yılının ilk yarısında başarıyla tamamlanan sürdürülebilirlik odaklı bu finansman anlaşmasının, bankanın çevresel ve sosyal kalkınmaya destek konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde bankamızın yenilediği üçüncü sendikasyon kredisi olan bu işlem, uluslararası piyasaların bankamıza ve Türkiye'deki bankacılık sektörüne duyduğu güveni bir kez daha teyit etmiştir. Sağladığımız bu kaynağı yine Türk ekonomisini ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla kullandıracağız.

Pandemi sürecinde şekillenen yeni düzende sürdürülebilir iş modellerinin ve bu modelleri benimseyen kurumların, başarılı yönetimleri ile olumlu ayrıştığını gözlemledik. QNB Finansbank olarak, yıllardır güçlenerek devam eden sürdürülebilirlik çalışmalarımızı ilk defa bir yurtdışı borçlanma programı kapsamında verdiğimiz taahhütlerimize de taşıdık ve sürdürülebilirlik stratejimizdeki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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