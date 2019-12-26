QNB Finansbank GM Güzeloğlu: 2020'de büyüme yüzde 4-5 olabilir
QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, 2020 yılında milli gelir büyümesinin yüzde 4-5, enflasyon oranının ise yüzde 8-10 aralığında tek haneli rakamlara ineceğini tahmin ettiklerini belirtti.
26.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:42
QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, 2020 yılında milli gelir büyümesinin yüzde 4-5, enflasyon oranının ise yüzde 8-10 aralığında tek haneli rakamlara ineceğini tahmin ettiklerini belirtti.
Kaynak: Dunya.com