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QNB Finansbank GM Güzeloğlu: 2020'de büyüme yüzde 4-5 olabilir

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, 2020 yılında milli gelir büyümesinin yüzde 4-5, enflasyon oranının ise yüzde 8-10 aralığında tek haneli rakamlara ineceğini tahmin ettiklerini belirtti.

26.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:42
QNB Finansbank GM Güzeloğlu: 2020'de büyüme yüzde 4-5 olabilir

QNB Genel Müdürü , 2020 yılında milli gelir büyümesinin yüzde 4-5, enflasyon oranının ise yüzde 8-10 aralığında tek haneli rakamlara ineceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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