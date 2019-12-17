QNB Finansbank'a 457 milyon $ kaynak

17.12.2019 12:49 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:49

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, "Aralık ayında imzaladığımız hem sendikasyon hem de proje finansmanı kredilerindeki vade süre ve faiz oranları uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörüne duyduğu güvenin de göstergesi" dedi.