Qarabağ ile Sivasspor arasında dostluk rüzgarları
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Qarabağ ile Sivasspor arasında dostluk rüzgarları

02.10.2020 17:08 | Son Güncelleme: 02.10.2020 17:13
Qarabağ ile Sivasspor arasında dostluk rüzgarları

Avrupa Ligi'nde DG Sivasspor ile Qarabağ FK arasında oynanacak maç öncesi iki takım arasında dostluk rüzgarları esti.

Avrupa Ligi'nde DG Sivasspor ile Qarabağ FK arasında oynanacak maç öncesi iki takım arasında dostluk rüzgarları esti.

Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor'un rakipleri belli oldu. Kırmızı-beyazlıların grubunda Villarreal, Maccabi Tel-Aviv ve Qarabağ takımları yer aldı.

Kura çekiminin belli olmasının ardından Sivasspor ile Qarabağ FK maç öncesi dostluk mesajları verdi. Qarabağ sosyal medya hesabından, "Sivasspor Kulübü Can Türkiye'ye gelmeyimizi sabırsızlıkla gözleyirik" notunu paylaştı.

Qarabağ FK'nın bu mesajına Sivasspor'un cevabı ise; "Qarabağ FK can gardaşlarımız, sizi Sivas'ta ağırlamayı dört gözle bekliyoruz" oldu. - SİVAS

Qarabağ ile Sivasspor arasında dostluk rüzgarları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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