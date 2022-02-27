Putin'e ağır fatura! Rusya, ev sahipliği yapacağı dev organizasyonu da kaptırıyor
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Rusya'da düzenlenecek 2022 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın da adresi değişmek üzere. Fransa, organizasyonun Rusya'da düzenlenmemesi için harekete geçti. Voleybol Milletler Ligi de Rusya'dan alındı.
Rusya, spor organizasyonlarından yaptırım görmeye devam ediyor. Ukrayna'yı işgale kalkışmaları sebebiyle pek çok ülke Rusya'nın katılacağı ve düzenleyeceği organizasyonlara katılmak istemiyor.
FRANSA HAREKETE GEÇTİ
Fransa Voleybol Federasyonu, 2022 2022 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın Rusya'da düzenlenmesi halinde organizasyona katılmayacağını ve adresinin değişmesi için harekete geçtiğini açıkladı. Hemen ardından Slovenya Voleybol Federasyonu da bu harekete destek verdi.
İKİ ETAP İPTAL
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin Rusya'da yapılacak iki etabı iptal edildi. Yeni ev sahiplerinin kısa sürede açıklanması bekleniyor.