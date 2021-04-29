PUBG Mobile Pro League Turkey 2. hafta 1. gün maçları tamamlandı!
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PUBG Mobile Pro League Turkey 2. hafta 1. gün maçları tamamlandı!

PUBG Mobile Pro League Turkey 2. hafta 1. gün maçları tamamlandı!
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Sıkı tutunun yarın, bu mücadele ortamına bir kez daha giriyoruz!

Kıyasıya rekabetin doruklarda yaşandığı Xiaomi sponsorluğunda PUBG MOBILE Pro League Turkey 2. Hafta 1. Gün sonuçlarını sizler için derledik.

Atmosfer kızışıyor çünkü esporcular gıpta ile bakılan unvana ulaşmak için tüm güçleriyle savaşıyorlar. PUBG MOBILE Pro League Turkey takımlarının bugün gerçekleşen maçlar sonrasında sıralaması sizlerle!

Respect Esports 76 Puan

Galatasaray Espor 53 Puan

MATK Bilişim Team Bitcoin 41 Puan

World of Wonders 39 Puan

Digital Athletics 36 Puan

Next Rüya Gaming 32 Puan

Blaze Esports 32 Puan

fastPay Wildcats 30 Puan

Karagümrük Espor 30 Puan

1907 Fenerbahçe Espor 27 Puan

Getso Esports 26 Puan

Futbolist 24 Puan

Beşiktaş Espor 23 Puan

Lucid Sublime Dreams 21 Puan

Surreal Esport 20 Puan

Inflames Esports 20 Puan

S2G Esports 20 Puan

13. Bölge Gaming 19 Puan

Crew Jolly 5 Puan

Deep E-Sport 4 Puan

Turnuvadaki tüm takımlara başarılar!

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Kaynak: Playerbros

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