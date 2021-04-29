PUBG Mobile Pro League Turkey 2. hafta 1. gün maçları tamamlandı!
Sıkı tutunun yarın, bu mücadele ortamına bir kez daha giriyoruz!
Kıyasıya rekabetin doruklarda yaşandığı Xiaomi sponsorluğunda PUBG MOBILE Pro League Turkey 2. Hafta 1. Gün sonuçlarını sizler için derledik.
Atmosfer kızışıyor çünkü esporcular gıpta ile bakılan unvana ulaşmak için tüm güçleriyle savaşıyorlar. PUBG MOBILE Pro League Turkey takımlarının bugün gerçekleşen maçlar sonrasında sıralaması sizlerle!
Respect Esports 76 Puan
Galatasaray Espor 53 Puan
MATK Bilişim Team Bitcoin 41 Puan
World of Wonders 39 Puan
Digital Athletics 36 Puan
Next Rüya Gaming 32 Puan
Blaze Esports 32 Puan
fastPay Wildcats 30 Puan
Karagümrük Espor 30 Puan
1907 Fenerbahçe Espor 27 Puan
Getso Esports 26 Puan
Futbolist 24 Puan
Beşiktaş Espor 23 Puan
Lucid Sublime Dreams 21 Puan
Surreal Esport 20 Puan
Inflames Esports 20 Puan
S2G Esports 20 Puan
13. Bölge Gaming 19 Puan
Crew Jolly 5 Puan
Deep E-Sport 4 Puan
Turnuvadaki tüm takımlara başarılar!
Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.
Kaynak: Playerbros