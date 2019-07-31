"PTT ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü birlikte hareket edecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, PTT ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolüyle iki stratejik kuruluşun, 14'ün üzerinde iş kaleminde birlikte hareket edeceklerini bildirdi.

31.07.2019 16:36

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, PTT ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolüyle iki stratejik kuruluşun, 14'ün üzerinde iş kaleminde birlikte hareket edeceklerini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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