"PTT ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü birlikte hareket edecek"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, PTT ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolüyle iki stratejik kuruluşun, 14'ün üzerinde iş kaleminde birlikte hareket edeceklerini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, PTT ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolüyle iki stratejik kuruluşun, 14'ün üzerinde iş kaleminde birlikte hareket edeceklerini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com