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Şanlıurfa, Polis, PTT, Ekonomi

PTT'den Türk Polis Teşkilatının 175. yaşı için özel gün zarfı

PTT, "Türk Polis Teşkilatı 175 Yaşında" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.

10.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:16
PTT'den Türk Polis Teşkilatının 175. yaşı için özel gün zarfı

PTT, "Türk Polis Teşkilatı 175 Yaşında" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No: 7 Ulus/ANKARA" adresinde mesai saatleri içinde "Türk Polis Teşkilatı 175 Yaşında 10.04.2020 ANKARA" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.

Konuya ilişkin özel gün zarfları 5 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satışa sunuldu.

Ayrıca PTT, yeni tip koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, özel gün zarfı www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilecek. Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için özel tarih damgası ve posta damgası talepleri, bugün itibarıyla 3 ay içinde iletildiği takdirde karşılanacak.

"Haleplibahçe Mozaikleri" konulu anma pulu

Öte yandan, PTT, dünyada bilinen tek örnek olan amazon savaşçılarının mozaiğe resmedildiği "Haleplibahçe Mozaikleri" konulu 4 değerli anma pulu, ilk gün zarfı ve lotus mozaiklerinden esinlenerek hazırlanan ilk gün damgasını da tedavüle sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte "Şanlıurfa PTT Merkez Müdürlüğü Yusufpaşa Mah. Sarayönü Sok. No: 54 Merkez/ŞANLIURFA" adresinde "Haleplibahçe Mozaikleri 10.04.2020 ŞANLIURFA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Kaynak: AA

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