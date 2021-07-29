PSV maçı sonrası büyük tepki! "Fatih Terim istifa" etiketi zirveye oturdu

Galatasaray'ın PSV'ye kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından taraftarlar sosyal medyada Fatih Terim'e tepki gösterdi. "Fatih Terim istifa" etiketiyle yapılan paylaşımlar kısa sürede Twitter'da binlerce etkileşim alarak çok konuşulanlar arasına girdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının da aynı etiket adını kullanarak paylaşım yapması dikkatlerden kaçmadı.