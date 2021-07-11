PSV-Galatasaray maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PSV-Galatasaray maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek

PSV-Galatasaray maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Duman - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Galatasaray'ın Hollanda temsilcisi PSV'ye konuk olacağı ilk maçta, İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Galatasaray'ın Hollanda temsilcisi PSV'ye konuk olacağı ilk maçta, İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez düdük çalacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak müsabakada Hernandez'in yardımcılıklarını, Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Cesar Soto Grado üstlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Duman

Kolpaçino'nun Sabri Abi'si Aydemir Akbaş, mirasını Galatasaray'a bağışlama kararı aldı
Kolpaçino'nun Sabri Abi'si Aydemir Akbaş, mirasını Galatasaray'a bağışlama kararı aldı
Galatasaray, imza attırmaya çok yakın olduğu Nicolae Stanciu'yu PSV maçına yetiştirmek istiyor
Galatasaray, imza attırmaya çok yakın olduğu Nicolae Stanciu'yu PSV maçına yetiştirmek istiyor
Çıkarlar, F.Bahçe ve G.Saray'ı çok iyi dost yaptı! Artık Kulüpler Birliği'ne karşı da birlikte hareket edilecek
Çıkarlar, F.Bahçe ve G.Saray'ı çok iyi dost yaptı! Artık Kulüpler Birliği'ne karşı da birlikte hareket edilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Şevval Sam Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Sertab Erener
Spor Balotelli Fatih Terim Metin Oktay Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
PSV-Galatasaray maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 16:58:06. #1.15#

title