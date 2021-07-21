PSV-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Temsilcimize çirkin saldırı
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PSV-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Temsilcimize çirkin saldırı

PSV-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Temsilcimize çirkin saldırı
Haberler.com - Haberler | Spor

PSV ile Galatasaray arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından soyunma odasına doğru hareket eden sarı-kırmızılı ekibe, bir grup PSV taraftarı sözlü tacizde bulundu. Sonrasında tribündeki Galatasaraylılara da saldırı oldu. Olaya Güvenlik güçleri müdahale etti.

Hollanda'da PSV ile karşılaşan Galatasaray'a ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından soyunma odasına doğru hareket eden bir grup PSV taraftarı sözlü tacizde bulundu.

PSV-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Temsilcimize çirkin saldırı

Sinirler gerilince güvenlik güçleri takımı soyunma odasına götürdü ama olay orada bitmedi.

PSV-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Temsilcimize çirkin saldırı

TARAFTARLARA SALDIRI

Galatasaray takımına sözlü tacizde bulunan PSV taraftarları sonrasında tribündeki Galatasaraylı taraftarlara saldırmaya çalıştı. Seyirciler saha içine kaçmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olay duruldu.

PSV-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Temsilcimize çirkin saldırı
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