PSV-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Temsilcimize çirkin saldırı

PSV ile Galatasaray arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından soyunma odasına doğru hareket eden sarı-kırmızılı ekibe, bir grup PSV taraftarı sözlü tacizde bulundu. Sonrasında tribündeki Galatasaraylılara da saldırı oldu. Olaya Güvenlik güçleri müdahale etti.