PSV-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Temsilcimize çirkin saldırı
PSV ile Galatasaray arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından soyunma odasına doğru hareket eden sarı-kırmızılı ekibe, bir grup PSV taraftarı sözlü tacizde bulundu. Sonrasında tribündeki Galatasaraylılara da saldırı oldu. Olaya Güvenlik güçleri müdahale etti.
Hollanda'da PSV ile karşılaşan Galatasaray'a ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından soyunma odasına doğru hareket eden bir grup PSV taraftarı sözlü tacizde bulundu.
Sinirler gerilince güvenlik güçleri takımı soyunma odasına götürdü ama olay orada bitmedi.
TARAFTARLARA SALDIRI
Galatasaray takımına sözlü tacizde bulunan PSV taraftarları sonrasında tribündeki Galatasaraylı taraftarlara saldırmaya çalıştı. Seyirciler saha içine kaçmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olay duruldu.