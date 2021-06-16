PSV 2021 kadrosunda kimler var? Galatasaray'ın rakibi PSV'de hangi futbolcular oynuyor?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Buna göre temsilcimiz Hollanda'nın güçlü takımı PSV ile eşleşti. Peki, PSV takımında kimler var, kadrodaki oyuncular kimler? PSV'de güçlü oyuncular var mı? PSV'nin tüm oyuncuları kimlerdir?