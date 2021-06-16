PSV 2021 kadrosunda kimler var? Galatasaray'ın rakibi PSV'de hangi futbolcular oynuyor?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Buna göre temsilcimiz Hollanda'nın güçlü takımı PSV ile eşleşti. Peki, PSV takımında kimler var, kadrodaki oyuncular kimler? PSV'de güçlü oyuncular var mı? PSV'nin tüm oyuncuları kimlerdir?
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Hollanda ekibi PSV oldu. Geçen sezon ligi Ajax'ın ardından ikinci tamamlayan PSV, Avrupa sahnesinde sürekli yer alan bir ekip. Sezonu erken açan Sarı-Kırmızılılar, çalışmalarını artık taktiksel ağırlıklı yapacak. Peki, PSV 2021 kadrosunda kimler var? Galatasaray'ın rakibi PSV'de hangi futbolcular oynuyor?
GALATASARAY HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ?
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray'ın 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Sarı-Kırmızılılar, Hollanda devi PSV Eindhoven ile eşleşti.
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Devler Ligi'ndeki 2. ön eleme turunda ilk maçlar 20-21 Temmuz, rövanş ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Galatasaray, PSV'ye karşı ilk maçını 20-21 Temmuz'da deplasmanda, ikinci maçı ise 27-28 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak.
2021 GÜNCEL PSV KADROSUNDA KİMLER VAR?
Transfermarkt verilerine göre PSV'nin güncel kadrosu aşağıdaki gibidir:
KALECİ
Yvon Mvogo
Lars Unnerstall
Vincent Müller
Maxime Delanghe
DEFANS
Jordan Teze
Olivier Boscagli
Timo Baumgartl
Nick Viergever
Armando Obispo
Philipp Max
Denzel Dumfries
ORTA SAHA
Ibrahim Sangaré
Pablo Rosario
Adrian Fein
Érick Gutiérrez
Ryan Thomas
Marco van Ginkel
Mohamed Ihattaren
On Numara
Mario Götze
Mauro Júnior
Richard Ledezma
Cody Gakpo
Noni Madueke
FORVET
Donyell Malen
Maximiliano Romero
Eran Zahavi
Yorbe Vertessen
Joël Piroe