PSV 2021 kadrosunda kimler var? Galatasaray'ın rakibi PSV'de hangi futbolcular oynuyor?
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PSV 2021 kadrosunda kimler var? Galatasaray'ın rakibi PSV'de hangi futbolcular oynuyor?

PSV 2021 kadrosunda kimler var? Galatasaray'ın rakibi PSV'de hangi futbolcular oynuyor?
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Buna göre temsilcimiz Hollanda'nın güçlü takımı PSV ile eşleşti. Peki, PSV takımında kimler var, kadrodaki oyuncular kimler? PSV'de güçlü oyuncular var mı? PSV'nin tüm oyuncuları kimlerdir?

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Hollanda ekibi PSV oldu. Geçen sezon ligi Ajax'ın ardından ikinci tamamlayan PSV, Avrupa sahnesinde sürekli yer alan bir ekip. Sezonu erken açan Sarı-Kırmızılılar, çalışmalarını artık taktiksel ağırlıklı yapacak. Peki, PSV 2021 kadrosunda kimler var? Galatasaray'ın rakibi PSV'de hangi futbolcular oynuyor?

GALATASARAY HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ?

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray'ın 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Sarı-Kırmızılılar, Hollanda devi PSV Eindhoven ile eşleşti.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Devler Ligi'ndeki 2. ön eleme turunda ilk maçlar 20-21 Temmuz, rövanş ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Galatasaray, PSV'ye karşı ilk maçını 20-21 Temmuz'da deplasmanda, ikinci maçı ise 27-28 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak.

2021 GÜNCEL PSV KADROSUNDA KİMLER VAR?

Transfermarkt verilerine göre PSV'nin güncel kadrosu aşağıdaki gibidir:

KALECİ

Yvon Mvogo

Lars Unnerstall

Vincent Müller

Maxime Delanghe

DEFANS

Jordan Teze

Olivier Boscagli

Timo Baumgartl

Nick Viergever

Armando Obispo

Philipp Max

Denzel Dumfries

ORTA SAHA

Ibrahim Sangaré

Pablo Rosario

Adrian Fein

Érick Gutiérrez

Ryan Thomas

Marco van Ginkel

Mohamed Ihattaren

On Numara

Mario Götze

Mauro Júnior

Richard Ledezma

Cody Gakpo

Noni Madueke

FORVET

Donyell Malen

Maximiliano Romero

Eran Zahavi

Yorbe Vertessen

Joël Piroe

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