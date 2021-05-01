PSG maçı ne zaman? PSG maçı saat kaçta, şifreli mi? PSG Lens maçı ne zaman?
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PSG maçı ne zaman? PSG maçı saat kaçta, şifreli mi? PSG Lens maçı ne zaman?

PSG maçı ne zaman? PSG maçı saat kaçta, şifreli mi? PSG Lens maçı ne zaman?
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PSG maçı ne zaman? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Manchester City ile karşılaşmasından sonra Fransa Ligi'ne odaklandı. Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, sakatlığı nedeniyle yarın Lens karşısında forma giyemeyecek. Peki, PSG maçı ne zaman? PSG maçı saat kaçta, şifreli mi? PSG Lens maçı ne zaman?

Bu sezon ligde 25, Şampiyonlar Ligi'nde 8, Fransa Kupası'nda ise 4 gole imza atan Mbappe'nin, Manchester City ile PSG arasında 4 Mayıs'ta oynanacak rövanş karşılaşmasında görev alıp almayacağı ise netlik kazanmadı. Peki, PSG maçı ne zaman? PSG maçı saat kaçta, şifreli mi? PSG Lens maçı ne zaman? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

PSG MAÇI NE ZAMAN?

Son 4 haftasına girilen Ligue 1'deki şampiyonluk mücadelesinde PSG, milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği lider Lille'in 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Bu sezon ligde 25, Şampiyonlar Ligi'nde 8, Fransa Kupası'nda ise 4 gole imza atan Mbappe'nin, Manchester City ile PSG arasında 4 Mayıs'ta oynanacak rövanş karşılaşmasında görev alıp almayacağı ise netlik kazanmadı.

PSG-Lens Maçı, 1 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

PSG MAÇI ŞİFRELİ Mİ

PSG ile Lens arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bilyoner TV, Bein Sports 3 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

Bilyoner TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

PSG LENS MAÇI SAAT KAÇTA?

PSG-Lens Maçı, saat 18:00 başlayacak.

PSG - LENS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

PSG ve Lens, karşı karşıya geleceği Fransa Ligue 1 maçı, Parc des Princes'da, Paris Stadyumu'nda oynanacak.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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