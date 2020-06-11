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PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı

PSG'nin İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti, kız arkadaşı Jessica Aidi ve Victoria's Secret mankeni Izabel Goulart ile tatilini St. Tropez'de geçiriyor. Verratti'nin kameralara sigara içerken yakalanması, PSG taraftarının tepkisini çekti.

11.06.2020 09:42 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:49

PSG'nin İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti, koronavirüs salgını nedeniyle Fransa Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından tatilini St Tropez'de geçiriyor. Model sevgilisi Jessica Aidi ve yakın arkadaşı Izabel Goulart ile tatil yapan Verratti, kameralara fena yakalandı.

PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
Verratti'nin sevgilisi Jessica Aidi

Salgın nedeniyle Fransa dışına çıkamayan ve tatil tercihini St Tropez'den yana kullanan İtalyan orta saha, sigara içerken yakalandı.

YAKALANMASINA RAĞMEN KEYFİNİ BOZMADI

Daha önce de birkaç kez sigara içerken yakalanan tepki çeken Verratti'nin tekrar aynı görüntüyle kameralara yansıması taraftarların isyanını artırdı. Buna karşın Verratti'nin eğlenceli tavırları dikkatten kaçmadı.

PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı

İlk kez geçen seneki Formula 1 Monaco Grand Prix'sinde elele gözüken Veratti ve Aidi burada da yakın görünümleriyle dikkat çektiler. İtalyan orta saha, Laura Zazza'dan boşandıktan hemen sonra Aidi'yle birlikte olmaya başlamıştı.

PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
Izabel Goulart
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
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