PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi

14.12.2020 23:07 | Son Güncelleme: 14.12.2020 23:24
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi

Paris Saint Germain'de forma giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından banyo yaparken çektirdiği üstsüz pozunu paylaştı. Nara'nın bu paylaşımına takipçileri beğeni yağdırdı.

Paris Saint Germain'de forma giyen yıldız furbolcu Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, yine gündem oldu.

Daha önce atın üstünde verdiği çıplak poz ile adından söz ettiren Arjantinli model, şimdi de kişisel sosyal medya hesabından banyo yaparken çektirdiği üstsüz pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Wanda Nara'nın bu paylaşımı kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni aldı.

PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi

ATIN ÜSTÜNDE DE ÇIPLAK POZ VERMİŞTİ

34 yaşındaki güzel model, geçtiğimiz günlerde çırılçıplak şekilde kamera karşısına geçip atın üzerinde verdiği pozlarla gündeme gelmişti.

PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi

7 MİLYONUN ÜZERİNDE TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Instagram'da 7 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Nara'nın bu cesur paylaşımlarına da takipçileri kayıtsız kalmamış ve binlerce beğeni gönderip yorum yapmışlardı.

PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi
Haber Yorumları (3)
ZÜBÜKZADE: bu neymiş la
Cevap Yaz Yayından Kaldır
NASİR: edep yahu
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
BURHAN: atın altında poz verse süper olurdu valla. . .
Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Süleyman Soylu Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz İrem Derici Nilgün Belgün
Spor Samatta Pierre Webo Fatih Terim Çağdaş Atan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Çocuk İzmir S 400 Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 00:12:16. #1.14#
title