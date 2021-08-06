PSG ile anlaşma aşamasında olan Messi'ye, Katar'dan astronomik teklif! 1 milyar euro ödemeye hazırlar

Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'nin yeni adresinin neresi olacağı tüm dünyada merakla bekleniyor. PSG yetkililerinin temasa geçtiği Arjantinli süperstar, Fransız devine imza atmanın eşiğinde. Öte yandan Al Sadd'ın yıldız futbolcuya teklifi ise dudak uçuklatacak cinsten. Katar kulübü, Messi'ye 3 yıllık sözleşme için 1 milyar euro teklif etti.