PSG ile anlaşma aşamasında olan Messi'ye, Katar'dan astronomik teklif! 1 milyar euro ödemeye hazırlar
Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'nin yeni adresinin neresi olacağı tüm dünyada merakla bekleniyor. PSG yetkililerinin temasa geçtiği Arjantinli süperstar, Fransız devine imza atmanın eşiğinde. Öte yandan Al Sadd'ın yıldız futbolcuya teklifi ise dudak uçuklatacak cinsten. Katar kulübü, Messi'ye 3 yıllık sözleşme için 1 milyar euro teklif etti.
Altyapısından yetiştiği Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, Fransız ekibi PSG ile görüşmelere başladı. Fransız devi, Arjantinli yıldızla büyük oranda anlaşma sağlarken Katar'dan gelen astronomik teklif dikkat çekti.
PSG, 2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Sporx'in Fransız basınından aktardığı habere göre; PSG'nin yıllık 40 milyon euro net maaş karşılığında Lionel Messi'nin 2+1 yıllık sözleşmenin altına imza atacağını öne sürdü. Öte yandan Katar Kulübü Al Sadd'ın 34 yaşındaki Messi'ye 3 yıllık sözleşme ve karşılığında 1 milyar euro teklif ettiği öne sürüldü. Lionel Messi'nin bu teklife nasıl bir yanıt verdiği henüz ortaya çıkmadı.