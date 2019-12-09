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PSG-G.Saray maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında PSG ile oynayacağı mücadeleyi Istvan Kovacs yönetecek.

09.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:49

'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında 'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı ile 11 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Parc des Princes Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Istvan Kovacs'ın yardımcılıklarını, Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Avram olacak.

Kaynak: AA

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: PSG-G.Saray maçının hakemi belli oldu
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