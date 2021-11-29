PSG'de Neymar, sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak - Haberler Spor
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PSG'de Neymar, sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Spor
PSG'de Neymar, sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta forma giyemeyecek.

Fransa Birinci Futbol Ligi ( Ligue 1 ) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in ( Psg ) Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta forma giyemeyecek.

Fransız Kulübünden yapılan açıklamada, sol ayak bileğinden sakatlanan Neymar'ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Neymar'ın sağlık durumunun 72 saat içinde yeniden değerlendirileceği ifade edilen açıklamada, Marco Veratti'nin sakatlığının ardından bugün antrenmanlara başladığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca Mauro Icardi'nin yarın, Georginio Wijnaldum'un 2 Aralık'ta ve Ander Herrera'nın hafta sonunda antrenmanlara yeniden başlayabileceği bilgisi paylaşıldı.

Julian Draxler'in ise tedavisine devam edilmesi nedeniyle antrenmanlara 2-3 hafta içinde katılabileceği aktarıldı.

Neymar, Ligue 1'in 15. haftasında dün Saint-Entienne ile oynanan karşılaşmada 88. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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AA / Yusuf Özcan - Spor Haberleri

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