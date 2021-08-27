PSG Başkanı da doğruladı! Kylian Mbappe, artık Real Madrid'in futbolcusu
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PSG Başkanı da doğruladı! Kylian Mbappe, artık Real Madrid'in futbolcusu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Lionel Messi'nin PSG'ye transferi, Ronaldo'nun da City'ye geçecek olması gölgede kalacak haberler. Real Madrid, Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı. İspanyol devi, PSG'yi 170 + 10 milyon euroya ikna etti. Dün İstanbul'daki kura çekiminde olan PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi'nin dostlarına, "Mbappe'yi sattım" diye konuştuğu aktarıldı.

Real Madrid, Kylian Mbappe'nin transferi için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.

PEŞİNAT YÜKSELTİLDİ

160 milyon Euro'luk ilk teklifin ve 130+50 milyon Euro'luk ikinci teklifin reddedilmesinin ardından Real Madrid, teklifini 170 + 10 milyon Euro olarak güncelledi. Paris Saint-Germain, bu son teklifi büyük oranda kabul etti. Bunun üzerine iki kulüp arasında prensipte sıkışıldı.

PSG Başkanı da doğruladı! Kylian Mbappe, artık Real Madrid'in futbolcusu

GİTMEK İSTEDİ

Real Madrid'e gitmek istediğini belirten ve PSG'den gelen sözleşme yenileme tekliflerini 6 kez reddeden Kylian Mbappe de Real Madrid ile anlaştı. Mbappe'nin Real Madrid'de 19 numaralı formayı giyeceği de belirtildi.

"MBAPPE'Yİ SATTIM"

Dün İstanbul'daki kura çekiminde olan PSG Başkanı Al-Khelafi de bu transferi doğruladı. Mbappe'nin mutsuzluğunu ifade eden Başkan, dostlarına, "Onu sattım" diye konuştu.

PSG Başkanı da doğruladı! Kylian Mbappe, artık Real Madrid'in futbolcusu
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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