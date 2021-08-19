PSG 7 dakikada 150 bin, 24 saatte ise 832 bin adet Messi forması sattı! Ronaldo'nun rekoru paramparça oldu

Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yi kadrosuna katarak taraftarlarını mest etti. Arjantinli yıldızın 30 numaralı forması ilk 7 dakikada 150 bin adet satarken, bu rakam 24 saat içinde 832 bine ulaştı. Messi böylece 2018'de Juventus'a imza atan ve 24 saatte 520 bin adet forma sattıran Ronaldo'ya ait rekoru egale etti.