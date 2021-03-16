PSG 1-2 FC Nantes Maç Özeti

Nantes, Fransa Ligue 1'de Lille, Lyon ve Monaco ile şampiyonluk yarışı veren PSG, evinde hiç ummadığı bir şekilde mağlubiyete uğrattı. Neymar'ın yokluğunda Di Maria, Rafinha, Draxler ve Mbappe hücum hattıyla maça başlayan Paris ekibi, Julian Draxler'in golüyle ilk yarıyı önde kapasa da 2. yarıda yediği gollerle maçtan puansız ayrıldı. Nantes'a galibiyeti getiren golleri Randal Kolo (59') ve Moses Simon (71') attı.

Nantes, Fransa Ligue 1'de Lille, Lyon ve Monaco ile şampiyonluk yarışı veren PSG, evinde hiç ummadığı bir şekilde mağlubiyete uğrattı. Neymar'ın yokluğunda Di Maria, Rafinha, Draxler ve Mbappe hücum hattıyla maça başlayan Paris ekibi, Julian Draxler'in golüyle ilk yarıyı önde kapasa da 2. yarıda yediği gollerle maçtan puansız ayrıldı. Nantes'a galibiyeti getiren golleri Randal Kolo (59') ve Moses Simon (71') attı.

Kaynak: Dugout