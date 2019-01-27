Protem'in Hizmetleri Neler?

Protem Satış Direktörü Yavuz Gürlek, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Protem'in kullanıcının hayatını kolaylaştırmak adına sektöre sunduğu çözümleri anlatan Gürlek, "Dijital dönüşüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla ilerlemekte. Biz de Protem olarak Türkiye'deki dönüşüme uyum sağlayabilmeleri için son kullanıcılara yeni çözümler ürettik. Bunlardan biri kullanıcıların artık kendi paralarını kendilerinin yatırıp kendilerinin çektiği bir sistem. Bu sistem sayesinde banknot ve madeni para olarak her türlü sorun ortadan kalkıyor ve mutabakata ihtiyaç duymayan kullanıcı, 0 hata ile ilerleyebiliyor" dedi.