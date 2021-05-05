Profesyonel kick boksçu Muhammed Dursun'un hedefi "altın eldiven"

Profesyonel kick boksçu Muhammed Dursun, haziran ayında Bosna Hersek'te yapılması planlanan Altın Eldiven Kick Boks Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor.

Profesyonel kick boksçu Muhammed Dursun, haziran ayında Bosna Hersek'te yapılması planlanan Altın Eldiven Kick Boks Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor.

Hazırlıklarına Kartal'daki bir salonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında devam eden 28 yaşındaki kick boksçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saraybosna'da düzenlenmesi planlanan şampiyonadan Türkiye'ye altın madalya ile dönmek istediğini belirtti.

Kariyerinde il şampiyonluğunun yanı sıra ülke çapında dereceleri bulunan "Iron Man" lakaplı Muhammed Dursun, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediğini söyledi.

Muhammed, "Altın Eldiven Kick Boks Şampiyonluğu'na ulaşmak için yoğun çaba gösteriyorum. Sıkı antrenman programı uyguluyorum. Söz veriyorum, Avrupa'ya İstiklal Marşı'nı dinlettireceğim." ifadelerini kullandı.

Muhammed Dursun, "Boğaz'ın Boğası" lakaplı eski kıtalararası ağır sıklet boks şampiyonu merhum Sinan Şamil Sam'ı örnek aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha