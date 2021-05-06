Prof. Dr. Ufuk Akçiğit kimdir? Prof. Dr. Ufuk Akçiğit kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Ufuk Akçiğit biyografisi!

Chicago Üniversitesi ekonomi bölümünde öğretim üyesidir ve ''Arnold C. Harberger'' kürsüsüne sahip olan Prof. Dr. Ufuk Akçiğit kimdir? Bir makroekonomist olarak, araştırmaları ekonomik büyüme, üretim verimliliği, rekabet, özelleştirme, sanayi politikaları, firma dinamikleri, beşeri sermaye, ve inovasyon ekonomisi üzerine odaklanmaktadır. Prof. Dr. Ufuk Akçiğit kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Ufuk Akçiğit mesleği nedir? Prof. Dr. Ufuk Akçiğit hayatı ve biyografisi nedir?

Chicago Üniversitesi ekonomi bölümünde öğretim üyesidir ve ''Arnold C. Harberger'' kürsüsüne sahip olan Prof. Dr. Ufuk Akçiğit kimdir? Bir makroekonomist olarak, araştırmaları ekonomik büyüme, üretim verimliliği, rekabet, özelleştirme, sanayi politikaları, firma dinamikleri, beşeri sermaye, ve inovasyon ekonomisi üzerine odaklanmaktadır.Prof. Dr. Ufuk Akçiğit kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Ufuk Akçiğit mesleği nedir? Prof. Dr. Ufuk Akçiğit hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

UFUK AKÇİĞİT KİMDİR?

Profesör Dr. Ufuk Akçiğit, Chicago Üniversitesi ekonomi bölümünde öğretim üyesidir ve ''Arnold C. Harberger'' kürsüsüne sahiptir.

Bir makroekonomist olarak, araştırmaları ekonomik büyüme, üretim verimliliği, rekabet, özelleştirme, sanayi politikaları, firma dinamikleri, beşeri sermaye, ve inovasyon ekonomisi üzerine odaklanmaktadır.

Prof. Dr. Akçiğit, makroekonomi alanında yaptığı başarılı çalışmalarıyla geçtiğimiz yıl Almanya'nın saygın ödüllerinden, Max Planck-Humboldt araştırma ödülüne layık görülmüştür. Dünyada sosyal bilimler alanında ilk kez verilen 1.5 Milyon Avro değerindeki araştırma fonu sayesinde oluşturduğu ekiple, 1990'larda Doğu-Batı Almanya'nın birleşmesinde yaşanan ekonomik aksaklıkları ve hala süregelen gelir farklılığını incelemektedir. Prof. Dr. Akçiğit, ABD'nin en köklü ve saygın vakıflarından John Simon Guggenheim Vakfı'nın "olağanüstü yeteneğini göstermiştir profesyonellere sanat ve bilim alanlarında" verdiği Guggenheim ödülünü 2021 yılında ekonomi dalında kazanmıştır. Prof. Dr. Akçiğit, ayrıca Amerikan Ulusal Bilim Vakfı'nın genç akademisyenler için verdiği en prestijli araştırma ödülü olan 0.5 Milyon Dolar değerindeki CAREER ödülüne layık görülmüştür.

Prof. Dr. Akçiğit, ekonomi lisans derecesini 2003 yılında İstanbul'da Koç Üniversitesi'nden almış, daha sonra 2009 yılında Massachusetts Institute of Technology'de ''Ekonomik Büyüme ve İnovasyon Politikaları'' başlıklı teziyle ekonomi doktorasını tamamlamıştır. Günümüzde ayrıca, Almanya`daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsünde Araştırma Profesörü ve Araştırma Grup Başkanlığı, Boston merkezli Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nda, Londra merkezli Ekonomik Politika Araştırma Merkezi'nde, Washington merkezli Brookings Enstitüsü'nde, Münih merkezli CESifo Enstitüsü'nde Araştırma Ortağı ve Koç Üniversitesi'nde Seçkin Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Akçiğit, geçmişte ve günümüzde ulusal ve uluslararası birçok önemli kuruluşa (alfabetik sırayla bazıları: Chicago Merkez Bankası, Danimarka Yüksek Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Dünya Bankası, Hutchins Verimlilik Ölçüm Merkezi, IMF, OECD, TCMB) proje danışmanlıkları yapmaktadır.