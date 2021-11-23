Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na yeni çağrı: Zengin daha zengin, fakir daha fakir olacak

Twitter'da yaklaşık 3 milyon takipçisi olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na yeni bir çağrı geldi.

FAİZ İNDİRİMİ ÖNCESİ DE UYARMIŞTI

100 baz puanlık faiz indirimi öncesi Merkez Bankası'na seslenen Demirtaş, "İnsanın uykusu gelmiyor. Lütfen faiz indirimi yapmayın. Geri dönülmesi çok çok zor tahribatlar yaratıyorsunuz. Mega enflasyonun önünü açıyorsunuz. Faiz indirimi ile malları değerlenen Zenginleri daha zengin, fakirleri daha fakir yapıyorsunuz. Gelin dönün bu yoldan. Yapmayın." demişti.

DOLAR REKOR KIRDI

Ancak Merkez Bankası faiz indirimine devam etti. Son üç ayda faiz 400 baz puan düşürüldü. Merkez'in son faiz indirimi sonrası yükselişini hızlandıran dolar, 12,50 seviyesini aşarak rekor kırdı.

DEMİRTAŞ BİR KEZ DAHA UYARDI

Dolarda sert dalgalanma yaşanırken Demirtaş'tan Merkez Bankası'na yeni bir çağrı geldi. "Size Yalvarıyorum artık hata yapmayın." diyen Demirtaş, aksi halde zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olacağını söyledi.

Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"Size Yalvarıyorum artık hata yapmayın. Faiz düşünce enflasyon patlar. Faiz kendiliğinden değil de emirle düşünce: dolar, euro, altın, emlak, arsa, her türlü mal fiyatı fırlar. Öyle olunca bunları elinde tutan zenginler daha zengin, malı mülkü olmayan fakirler daha fakir olur."

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet