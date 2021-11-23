Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na yeni çağrı: Zengin daha zengin, fakir daha fakir olacak
Profesör Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'na yeni bir çağrıda bulundu. Faiz indirimleri hakkında konuşan ve "Size Yalvarıyorum artık hata yapmayın" diyen Demirtaş, böyle giderse zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olacağını söyledi.
Twitter'da yaklaşık 3 milyon takipçisi olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na yeni bir çağrı geldi.
100 baz puanlık faiz indirimi öncesi Merkez Bankası'na seslenen Demirtaş, "İnsanın uykusu gelmiyor. Lütfen faiz indirimi yapmayın. Geri dönülmesi çok çok zor tahribatlar yaratıyorsunuz. Mega enflasyonun önünü açıyorsunuz. Faiz indirimi ile malları değerlenen Zenginleri daha zengin, fakirleri daha fakir yapıyorsunuz. Gelin dönün bu yoldan. Yapmayın." demişti.
Ancak Merkez Bankası faiz indirimine devam etti. Son üç ayda faiz 400 baz puan düşürüldü. Merkez'in son faiz indirimi sonrası yükselişini hızlandıran dolar, 12,50 seviyesini aşarak rekor kırdı.
Dolarda sert dalgalanma yaşanırken Demirtaş'tan Merkez Bankası'na yeni bir çağrı geldi. "Size Yalvarıyorum artık hata yapmayın." diyen Demirtaş, aksi halde zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olacağını söyledi.
Demirtaş şu ifadeleri kullandı:
"Size Yalvarıyorum artık hata yapmayın. Faiz düşünce enflasyon patlar. Faiz kendiliğinden değil de emirle düşünce: dolar, euro, altın, emlak, arsa, her türlü mal fiyatı fırlar. Öyle olunca bunları elinde tutan zenginler daha zengin, malı mülkü olmayan fakirler daha fakir olur."
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
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