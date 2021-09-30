Prof. Dr. Mandal: Sağlıkta Yapay Zeka Uygulamaları Ekosistemimiz için Fırsatlar Sunuyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Kişiselleştirilmiş Tıp ve Akıllı İlaç Uygulamalarında Yapay Zeka" ana temasıyla TÜBİTAK ev sahipliğinde gerçekleşen Sağlıkta Yapay Zeka Mini Sempozyum serisinin üçüncüsünün kapanış konuşmasını yaptı.

Prof. Dr. Mandal, konuşmasında TÜBİTAK'ın yapay zeka alanındaki yetkin kişileri TÜBİTAK ile ilişkilendirerek yeni bir enstitü kurduklarını belirtti. Yeni bir iş modelinin uygulamaya geçirildiğini vurgulayan Mandal, TÜBİTAK bünyesindeki Yapay Zeka Enstitüsünün ekosistemdeki rolüne değindi.

Sektörel Birlikte Geliştirme Laboratuvarlarına vurgu yapan Mandal, "Yapay zeka geliştiren üniversiteler ile bilgiyi kullanan firmaların bir araya getirilmesini ve enstitünün katalizör görevi görmesini planlıyoruz" dedi. Prof. Dr. Mandal enstitünün Ekim ayı başında çağrıya çıkacağını da açıkladı.

Yapay zekanın sağlık alanındaki önemine dikkat çeken Prof. Dr. Mandal, sempozyuma 256 kişinin katıldığına işaret ederek bu rakamın da konuya verilen önemi kanıtladığını vurguladı.

Sağlıkta yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi noktasında birçok araştırmacının sürece katkısı olduğunu görmenin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Mandal, "TÜBİTAK olarak oluşturmak istediğimiz ekosistem bunları daha büyük yapılara dönüştürüp etki değerini artırmak. " ifadelerini kullandı.

1004-Mükemmeliyet Merkezi Destek Programını hatırlatan Prof. Dr. Mandal, "Açık olan çağrımız var, başvurular devam ediyor. Neden bu toplantının çıktılarından biri de yeni bir platform olmasın. " dedi. Çalışmaların yüksek bir sinerji oluşturacağını belirten Prof. Dr. Mandal, tüm araştırmacıları da bu çağrıya başvurmaya çağırdı. Örnek olarak COVID-19 Platformunu gösteren TÜBİTAK Başkanı, "17 tane proje çalışıldı. 49 farklı kuruluş, 436 araştırmacı ortak sinerji ile daha etki değeri yüksek bir çalışma oluşturdu. VLP aşısı da bu platformun ürünü. Platform sayesinde birbirini tanımayan hocalar birlikte çalıştı. Ben isterim ki sağlıkta yapay zeka platformunu daha kapsamlı hale getirelim. " ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mandal sağlıkta yapay zeka uygulamalarına yönelik 125 proje yapıldığını ve projelerde yetkin insan kaynağının yer aldığına değinerek, bu kişileri daha etkin kullanabilmek için bu akşamki sempozyum gibi etkinlikleri ortak platforma dönüştürmek gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde ve ilgili tüm paydaşların etkin katılımıyla hazırlanan "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi"ni hatırlatan Prof. Dr. Mandal, bu konunun ülke politikasına dönüştüğünün altını çizdi.

Kişiselleştirilmiş tıp ve akıllı ilaç uygulamalarında yapay zeka odağında yapılan bilimsel sunumların önemine değinen Mandal, "Mini bir sempozyum ama yapılan katkılar ile gerçekten kocaman bir konferans etkisi oluşturduğunu düşünüyorum. Gelecekte de sağlıkta yapay zeka uygulamaları kilit bir öneme sahip olacak. Sempozyum serisi gelecek ay içinde 4'üncü ile devam edecek" dedi. Moderatör ve konuşmacı olarak sempozyum serisine katkı sağlayan bilim insanlarına da teşekkür etti.

TÜBİTAK'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, YÖK, TÜSEB, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir Üniversiteler Platformu, İzmir Bakırçay Üniversitesi ve Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Derneğinin iş birliği ile ve pek çok önemli kurum ve kuruluşun katkılarıyla gerçekleştirilen "II. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi"nin ardından, araştırmacıların yapay zeka alanında ilgilerinin sürekli güncel tutulması hedefleniyor. Bunun yanı sıra araştırmacıların yapay zekaya yönelik bilgi birikimlerinin artırılması ve yapay zeka konusunda güncel gelişmelerden haber dar olunması hedefi ile düzenli aralıklarla mini sempozyum serileri düzenlenmeye devam ediliyor.

Prof. Dr. Hasan Mandal'ın sunumuna erişmek için tıklayınız.

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