Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, Merkez Bankası PPK üyeliğine getirildi
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Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, Merkez Bankası PPK üyeliğine getirildi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası'nda yeni bir atama gerçekleştirildi. Eski MHP Kırşehir Milletvekili Mustafa Haykır'ın kızı Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, Para Politikası Kurulu üyeliğine getirildi. Hobikoğlu'nun, 15 Nisan Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına katılacağı belirtildi.

20 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu'nun başkan olarak atandığı Merkez Bankası'nda (TCBM) Para Politikası Kurulu (PPK) üyeliğine yeni bir isim atandı.

TCMB'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 22/A maddesi uyarınca, Banka Meclisi Üyelerinden Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu Para Politikası Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmiştir. Sayın Hobikoğlu, 15 Nisan 2021 Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu Toplantısına katılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Atamanın ardından TCMB PPK şu üyelerden oluştu:

  • Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (Başkan)
  • Dr. Emrah Şener
  • Dr. Uğur Namık Küçük
  • Dr. Oğuzhan Özbaş
  • Mustafa Duman
  • Prof. Dr. Abdullah Yavaş
  • Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu
Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, Merkez Bankası PPK üyeliğine getirildi
Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu

ELİF HAYKIR HOBİKOĞLU KİMDİR?

1977 yılında Ankara'da doğan Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak başladı. 2003 yılında yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Ekonomi alanında yüksek lisansını tamamladı. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü, İktisat Bilim Dalından Doktora derecesi aldı. 2014 yılında Makro İktisat Alanında Doçent unvanını aldı ve aynı alanda 2019 yılında profesör olarak atandı.

Makro iktisat, para politikaları, davranışsal finans, büyüme ve kalkınma alanlarında çok sayıda kitap ve akademik çalışmaları bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk annesidir.

Halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Teknoloji ve Sanayi İktisadı Anabilim Dalında görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, 18 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, Merkez Bankası PPK üyeliğine getirildi
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 15:50:32. #1.14#
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