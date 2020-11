Prof. Dr. Canan Seren: "Türkiye'de doğan her 7 bebekten biri prematüre"

- Prof. Dr. Canan Seren: "Türkiye'de doğan her 7 bebekten biri prematüre" Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Canan Seren, "Dünyada doğan her 10 bebekten, Türkiye'de ise doğan her 7 bebekten biri prematüre olarak dünyaya geliyor" dedi.