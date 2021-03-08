Prens Harry ve eşi Meghan programa katıldı, kanal 9 milyon dolar kazandı

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ABD'de yayınlanan bir Talk Show programına katılan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, programın yayınlandığı CBS kanalına milyonlarca dolar kazandırdı. Kanal, 30 saniyelik reklam için 325 bin dolarlık ücret belirlerken, sadece programın yayınlandığı sürede 7 ila 9 milyon dolar arasında gelir sağladı.

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, ABD tarihinin en çok izlenen Talk Show programına katıldı. Harry ve Markle, Oprah Winfrey'in sunuculuğunu yaptığı programda Kraliyet ailesinde yaşadıkları anları paylaştı.

KANAL MİLYONLARCA DOLAR KAZANDI

Harry ve Meghan'ın programa katılması kanala milyonlarca dolar kazandırdı. Programın yayınlandığı CBS kanalı reklam rekoru kırdı. Kanal sadece programın yayınlandığı sürede 7 ila 9 milyon dolar arasında reklam aldı. Kanal, 30 saniyelik reklam için 325 bin dolar ücret belirledi.

PROGRAMA 2018'DE DE DAVET EDİLMİŞLERDİ

CBS kanalında kendi ismini taşıyan Talk Show programı yapan Oprah Winfrey, 2018 yılında evlenen Meghan ve Harry'e röportaj teklifinde bulunmuştu ama çift uygun zaman olmadığı gerekçesi ile bu teklifi kabul etmemişti.