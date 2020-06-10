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Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi

Premier Lig'de en yakın rakibi Manchester City'ye 25 puan fark atan ve şampiyonluğa ulaşmasına kesin gözüyle bakılan Liverpool, İngiltere'de krize neden oldu. Koronavirüs pandemisi sonrası henüz başlamayan ligin şampiyonluk kupasına Liverpool'un isminin yazıldığının iddia edilmesi, rakip taraftarları çileden çıkardı.

10.06.2020 11:28 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:35

Futbolun en değerli ligi olarak kabul edilen Premier Lig'de maçlar 17 Haziran tarihinde başlayacak ve karşılaşmalar tüm Avrupa'da olduğu gibi seyircisiz oynanacak.

İngiltere'de sıkça gündeme gelen konuların başında ligin tescil edilmesi geliyordu. Özellikle Liverpool taraftarları ikinci sıradaki Manchester City ile aradaki puan farkı sebebiyle ligin tescil edilmesi ve takımlarının şampiyon ilan edilmesini talep ettiler fakat Premier Lig yönetimi, liglerin kaldığı yerden devam etmesine karar verdi.

LİG BAŞLAMADAN ŞAMPİYONLUK KUPASINA İSİMLERİ YAZILDI

Liverpool'un şampiyon olmasına kesin gözüyle bakılırken 'cheekysportinsta' adlı kullanıcı Instagram hikayesinde bir görüntü paylaştı ve Premier Lig'in 2019-2020 şampiyonluk kupasının üzerinde Liverpool'un yazıldığı görüldü.

Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi

Kullanıcılar bu kupanın gerçek olmadığını iddia etti. Bazı rakip taraftarlar ise kupaya Liverpool isminin yazılması sonrası büyük tepki gösterdi.

Liverpool, Jürgen Klopp'un önderliğinde bu sezon İngiltere Premier Lig'ini adeta domine etti ve ikinci sıradaki Manchester City'e 25 puan fark attı. Liverpool 6 puan daha alması takdirde Premier Lig tarihinde ilk şampiyonluğunu elde etmiş olacak.

(Milliyet)

Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
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