Premier Lig'in tozunu attıracaklar! Milli futbolcu, Ronaldo'yla takım arkadaşı oluyor
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Inter'de bu sezon gösterdiği performansla harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Manchester United'ın radarına girdi. Milli futbolcumuz, İngiliz ekibinin yaz transfer döneminde en büyük hedeflerinden biri olurken Manchester United, İtalyan devine yaklaşık 20 milyon euroya yakın bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Inter'in ise 30 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeyeceği öğrenildi.
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Manchester United gündemine milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nu aldı. İngiliz ekibi, İtalyan devinin kapısını yüklü bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.
INTER, 30 MİLYON EURO İSTİYOR
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Manchester United, Hakan Çalhanoğlu için 20 milyon euroyu gözden çıkardı. Yaz aylarında Kırmızı Şeytanlar tarafından kapısı çalınacak Inter'in 30 milyon euronun altındaki bir teklifi kabul etmeyeceği ifade edildi. Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla 6 gol, 9 asistlik bir performansa imza attı.
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