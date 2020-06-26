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Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik adam olan Klopp, zafer sonrası göz yaşlarını tutamadı

Liverpool'u şampiyon yaparak büyük başarıya imza atan Jürgen Kloop; İngiltere'de şampiyonluk yaşayan ilk Alman hoca olurken, Liverpool'u da Premier Lig'de ilk kez şampiyon yaptı. Klopp, Premier Lig tarihinin en erken şampiyonluğuna bitimine 7 maç kala ulaşırken Alman teknik adam, şampiyonluk sonrası katıldığı canlı yayında göz yaşları

26.06.2020 09:38 | Son Güncelleme: 26.06.2020 09:59

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, 30 yıl sonra kulübe kazandırdığı şampiyonluğun ardından duygularını aktarırken gözyaşlarını tutamadı.

Premier Lig'de şampiyon olan ilk Alman hoca olan Klopp, Sky Sports yayınına katıldı ve görüşlerini aktardı.

Çok önemli bir zafer yaşadıklarını kaydeden deneyimli hoca, "Şu anda kutlama yapmak önemli çünkü bu anlar unutulmaz. Sezondan birçok anımız vardı ve şimdi kutlama fotoğraflarımız olacak. Herkes için yaşadığımız bugünler zor ancak yine de bir araya gelmek zorundaydık, çocuklar da maçı birlikte izledi." dedi.

Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik adam olan Klopp, zafer sonrası göz yaşlarını tutamadı

"DALGLISH İÇİN, GERRARD İÇİN"

Oldukça duygulandığını belirten Klopp,"Gerçekten inanılmaz. Benim olabileceğini düşündüğümden bile çok daha fazlası bu. Gerçekten tamamen kendimi kaybetmiş durumdayım. Kenny Dalglish'in bizi nasıl desteklediğini biliyorum, bu şampiyonluk onun için. 30 yıl bekledi, ayrıca Gerrard için, o da çok bekledi." dedi ve gözyaşlarını tutamayarak yayından ayrıldı.

Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik adam olan Klopp, zafer sonrası göz yaşlarını tutamadı
Haber Yorumları (2)
HOCAM: Adam yılın en iyisi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
AHMET: adam duygusal konuşmuş sadece nerede hüngür hüngür ağlıyor
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

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