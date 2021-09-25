Premier Lig'de haftanın maçında Manchester City, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti

Premier Lig'de haftanın maçında Manchester City, deplasmanda Chelsea'yi devirdi. Konuk ekip karşılaşmayı 1-0 kazanırken Maviler'le puanı eşitledi.

3 MAÇ SONRA CHELSEA'YE KARŞI İLK ZAFER

Manchester City'e galibiyeti getiren golü 53. dakikada Gabriel Jesus attı. Manchester City, bu galibiyetle birlikte üst üste 3 maç yenildikten sonra Chelsea'ye karşı ilk defa kazandı. Chelsea, bir sonraki lig maçında Southampton'ı konuk edecek. Manchester City ise Liverpool'a konuk olacak.

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