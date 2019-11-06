Premier Lig'de bir oyuncunun ayağının kırıldığı pozisyonda Heung-Min Son'a verilen ceza iptal edildi

06.11.2019 17:13 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:13

İngiltere Futbol Federasyonu, Everton ile Tottenham arasında oynanan İngiltere Premier Ligi 11. hafta mücadelesinde kırmızı kart gören Heung-Min Son'un cezasını iptal etti.



Karşılaşmanın 78. dakikasında Heung-Min Son sol çizgide ikili mücadeleye girdiği Evertonlı Andre Gomes'e yatarak müdahale etmiş ve Serge Aurier ile çarpışan Gomes'in sağ ayak bileği kırılmıştı. Hakem Martin Atkinson ise Güney Koreli oyuncuya doğrudan kırmızı kartla cezalandırdı. Euronews.com'da Görüntüle