Pota'da Gkv'liler Namağlup Unvanla Yine Şampiyon

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Erkek (B) Basketbol kategorisi genç Erkek Basketbol Takımı il şampiyonası final maçında Sanko Özel Okulları takımını 70-50'lik skorla yenerek namağlup şampiyonluğunu ilan etti.



Yıldız Erkekler Basketbol Takımının ardından ikinci şampiyonluğu elde eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları her iki takımıyla Gaziantep'i bölge şampiyonasında temsil edecek. Basketbol alanında uzun yılardır üstünlüğünü sürdüren Gaziantep KolejVakfı Özel Okulları Basketbol takımları, peş peşe il şampiyonu olmaya devam ediyor. Yıldız Erkekler Basketbol Takımının ardından bu kez de Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Erkek( B ) Basketbol kategorisi genç Erkek Basketbol Takımı il şampiyonasında yenilgisiz şampiyonluğunu ilan etti. Finalde Sanko Özel Liseleri takımıyla karşılaşan Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Erkek( B ) Basketbol Takımı, 70-50'lik farklı bir skorla Şampiyonluğu göğüsleyen ekip oldu. Şampiyona süresince rakiplerini farklı skorlarla yenen GKV Özel Liseleri takımı, ilk maçında Özel Seçkin Kolejini 61- 32, ardından Ö.H.H Kırşan Bil.Arş.Fen Lisesi 62-30 skorla, TOBB Fen Lisesini 61-16, Ş.Adem Özen Lisesini 62-16, Özel İdare Lisesini 69-29'lik skorla yenerek ismini finale yazdırdı. Final maçında Özel Sanko Okullarıyla karşılaşan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri takımı, zorlu geçen maçta 70-50'lik farklı bir skorla şampiyonluk ipini göğüslerdi. Takım antrenörlüklerini Mahmut Şahinler ve Vedat Oğuzcan'ın yaptığı ekipte Mehmet Safa Ata, Muhammed Tümer Çetin, Emin Efe Karataş, Halis Yiğit Ergün, Serdar Özdem, Caner Bilgel, Cankut Yalkın Arda Tokyürek, Mevlüt Yörük, Mithatcan Albayram, Yusuf Hakan Akgün ve Erdem Yıldız görev aldı.



Bölge şampiyonasında oynayacak



Şampiyonluk kupasını Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'ndan alan Şampiyon Takım mutluklarını okul arkadaşlarıyla paylaşırken, takımın bölge şampiyonasında Gaziantep'i temsil edeceğini açıklayan GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan, "Takımımızı, öğrencilerimizi ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Bu yıl iki takımımızı da il şampiyonu oldu ve her iki takımımız da bölge şampiyonasında Gaziantep'i temsil edecek. Amacımız bölge şampiyonluğunu da kazanarak Türkiye Şampiyonasında Gaziantep'in adını başarıyla temsil etmektir. Başta antrenörlerimiz Mahmut Şahinler ve Vedat Oğuzcan olmak üzere velilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - GAZİANTEP