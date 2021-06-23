Posof hayvan pazarı yeniden açıldı
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Posof hayvan pazarı yeniden açıldı

Posof hayvan pazarı yeniden açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Posof Belediyesi tarafından korona salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen hayvan pazarı yeniden hizmete açıldı.

Posof Belediyesi tarafından korona salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen hayvan pazarı yeniden hizmete açıldı.

Açıldığı yıllarda aktif faaliyette olmasına rağmen pandemiden dolayı hayvan pazarındaki faaliyet durdurulmuştu. Hayvan alıcıları köylere giderek hayvanları köylerden alıyorlardı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarı açılarak vatandaşlara kolaylık sağlandı.

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, çarşamba günleri açılan pazar yerleriyle beraber hayvan pazarının da haftada bir gün açık olacağını, ancak talep olunca her zaman açılabileceğini söyledi.

Hayvan pazarına getirilen hayvanlar, veteriner gözetiminde kontrol edilip tartılıyorlar. Bugün tartılan hayvanlardan en ağırı 920 kilo gelirken, hayvanların fiyatları da kilolarına göre değerlendiriliyor. - ARDAHAN

Posof hayvan pazarı yeniden açıldı
Posof hayvan pazarı yeniden açıldı
Posof hayvan pazarı yeniden açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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