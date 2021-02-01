Porto - Rio Ave maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Porto - Rio Ave maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
01.02.2021 10:29 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:41
Portekiz Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Porto - Rio Ave maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Porto - Rio Ave maçı hangi kanalda? Porto - Rio Ave maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Porto - Rio Ave maçı ne zaman, saat kaçta?
Portekiz Ligi'nde büyük önem taşıyan maçta Porto - Rio Ave karşı karşıya gelecek. Peki, Porto - Rio Ave maçı ne zaman, saat kaçta? Porto - Rio Ave maçı hangi kanalda, hakemi kim? Porto - Rio Ave maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
PORTO - RİO AVE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Porto - Rio Ave, Portekiz Liga NOS maçı 01 02 2021 Pazartesi günü 22.00'de oynanacak.
PORTO - RİO AVE MAÇI HANGİ KANALDA?
Porto - Rio Ave, maçı S Sport 2, Bilyoner TV, S Sport Plus, kanalından yayınlanacak.