Porto-Benfica maçı nasıl izlenir? Porto Benfica maçı ŞİFRESİZ mi? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de oynayacak mı?
Porto-Benfica maçı nasıl izlenir sorusu, Portekiz Süper Ligi'nde dev derbiye sahne olacak bu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Özellikle milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de sahaya çıkacak olması, Türkiye'deki futbolseverlerin ilgisini daha da artırmış durumda. Peki, Porto Benfica maçı şifresiz mi? Yayın detayları neler?
6 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak bu kritik mücadele, ligdeki şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiriyor. Porto- Benfica maçı nasıl izlenir sorusuna cevap arayanlar için yayıncı platform ve maç saati netleşmiş durumda. Aynı zamanda "Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de mi?" sorusu da yanıt buldu. İşte Porto-Benfica maçı şifresiz mi, saat kaçta, hangi kanalda ve muhtemel ilk 11'ler dahil tüm merak edilenler…
PORTO BENFICA MAÇI NE ZAMAN?
Porto-Benfica maçı, 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 22:30'da (TSİ) Estádio do Dragão'da oynanacak.
PORTO BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?
Bu dev derbi, S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Porto : Costa, Marcano, Perez, Eustaquio, Vieira, Mario, Varela, Moura, Mora Carvalho, Pepe, Samu
Benfica: Trubin, Silva, Otamendi, Dahl, Fernandez, Sanches, Orkun Kökçü, Aursnes, Di Maria, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis