Porto-Benfica maçı nasıl izlenir? Porto Benfica maçı ŞİFRESİZ mi? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de oynayacak mı?

6 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak bu kritik mücadele, ligdeki şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiriyor. Porto- Benfica maçı nasıl izlenir sorusuna cevap arayanlar için yayıncı platform ve maç saati netleşmiş durumda. Aynı zamanda "Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de mi?" sorusu da yanıt buldu. İşte Porto-Benfica maçı şifresiz mi, saat kaçta, hangi kanalda ve muhtemel ilk 11'ler dahil tüm merak edilenler…

PORTO BENFICA MAÇI NE ZAMAN?

Porto-Benfica maçı, 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 22:30'da (TSİ) Estádio do Dragão'da oynanacak.

PORTO BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu dev derbi, S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Porto : Costa, Marcano, Perez, Eustaquio, Vieira, Mario, Varela, Moura, Mora Carvalho, Pepe, Samu

Benfica: Trubin, Silva, Otamendi, Dahl, Fernandez, Sanches, Orkun Kökçü, Aursnes, Di Maria, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis