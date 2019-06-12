Portföyü dengeleyen Mapfre ‘terzi usulü’ hizmet verecek

Mapfre Sigorta Genel Müdürü Alfredo Munoz, 'değişim' başlığı altında şirkette bir çok projeyi aynı anda yürüttüklerini anlatırken sektörde rekabetin arttığını da belirtti.

Portföyü dengeleyen Mapfre ‘terzi usulü’ hizmet verecek

Mapfre Sigorta Genel Müdürü Alfredo Munoz, 'değişim' başlığı altında şirkette bir çok projeyi aynı anda yürüttüklerini anlatırken sektörde rekabetin arttığını da belirtti... Ece Ceyhun'un haberi...

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et