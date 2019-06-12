Portföyü dengeleyen Mapfre ‘terzi usulü’ hizmet verecek
Mapfre Sigorta Genel Müdürü Alfredo Munoz, 'değişim' başlığı altında şirkette bir çok projeyi aynı anda yürüttüklerini anlatırken sektörde rekabetin arttığını da belirtti.
Mapfre Sigorta Genel Müdürü Alfredo Munoz, 'değişim' başlığı altında şirkette bir çok projeyi aynı anda yürüttüklerini anlatırken sektörde rekabetin arttığını da belirtti... Ece Ceyhun'un haberi...
Kaynak: Dunya.com
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