Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, CZN Burak'ın restoranını ziyaret etti
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Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, CZN Burak'ın restoranını ziyaret etti

28.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:53
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, CZN Burak'ın restoranını ziyaret etti

Geçtiğimiz günlerde Dubai'de bir restoran açan CNZ Burak lakaplı Burak Özdemir, 21. Yüzyılın en iyi futbolcusu ödülünü alan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile bir araya geldi.

21. Yüzyılın en iyi futbolcusu seçilen ve ödülünü almak için Dubai'ye giden Cristiano Ronaldo soluğu Burak Özdemir'in mekanında aldı.

Özdemir, Ronaldo ile çektirdiği hatıra fotoğrafını "21.ci Yüzyılın en iyi futbolcusu ve Czn Burak Dubai bir arada" notu ile paylaştı.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, CZN Burak'ın restoranını ziyaret etti

DUBAİ'DE RESTORAN AÇMIŞTI

CZN Burak lakaplı sosyal medya fenomeni Burak Özdemir,geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dubai'de büyük bir restoran açmış açılışa da Dubai Prensi H.H Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum'da katılmıştı.

Haber Yorumları (2)
YALNİZKURT: BUDA KIM OLUYOR BE !!!!! YUZYILIN EN IYI FUTBOLCUSU D-A-MARADONA !!!!!!!
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RONALDO ADAM: ronalr inşallah islamı benimsersin
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
500
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